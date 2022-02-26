زراعة 1700 شجرة بالخبر

وأكدت أن هذه الأعمال تهدف إلى تحسين ظروف البيئة والصورة البصرية بجميع الأحياء السكنية بما تحتويه من أشجار وشجيرات ومسطحات خضراء وزهور ومضاعفتها كونها تؤدي دوراً بيئياً وصحياً وجماليا، والمساهمة في جعل الخبر من أهم المدن الجاذبة للسياحة والاستثمار، وتعزيز جودة الحياة وأنسنة المدينة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتوسع في مجال تخضير وبستنة وتشجير طرق وساحات وميادين الخبر وتقاطعاتها بالتوازن مع النمو السكاني والانتشار العمراني على نشر المساحات الخضراء والمحافظة عليها وفقاً لأفضل المعايير تحقيقاً للأهداف التجميلية والبيئية.
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