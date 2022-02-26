زراعة 1700 شجرة بالخبر

زرعت أمانة المنطقة الشرقية 1727 شجرة في مواقع متفرقة بمحافظة الخبر، بمشاركة العديد من المتطوعين والجهات الحكومية. وأوضحت الأمانة أن أعمال الزراعة شملت 8 مواقع بالمحافظة بطول 8631 متراً، شارع النعيرية بحي الحمراء، وشارع صلاح الدين، وشارع بحي البحيرة، وشارع 20 بحي الخبر الجنوبية، وشارع الرابع بحي مدينة العمال، شارع وادي العمارية بحي الكورنيش، وشارع الأمير تركي، وطريق الكورنيش، حيث تم زراعة تلك المواقع بأشجار متنوعة شملت أشجار النيم والبونسيانا والأكاسيا.

وأكدت أن هذه الأعمال تهدف إلى تحسين ظروف البيئة والصورة البصرية بجميع الأحياء السكنية بما تحتويه من أشجار وشجيرات ومسطحات خضراء وزهور ومضاعفتها كونها تؤدي دوراً بيئياً وصحياً وجماليا، والمساهمة في جعل الخبر من أهم المدن الجاذبة للسياحة والاستثمار، وتعزيز جودة الحياة وأنسنة المدينة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتوسع في مجال تخضير وبستنة وتشجير طرق وساحات وميادين الخبر وتقاطعاتها بالتوازن مع النمو السكاني والانتشار العمراني على نشر المساحات الخضراء والمحافظة عليها وفقاً لأفضل المعايير تحقيقاً للأهداف التجميلية والبيئية.