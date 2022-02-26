100 اتفاقية صحية مع المستشفيات الخاصة

وقعت وزارة الصحة حزمة من الاتفاقيات تجاوزت أكثر من 100 اتفاقية تعاون مع مستشفيات القطاع الخاص في المملكة، وذلك رغبة في مد جسور التواصل وبناء الشراكات الإستراتيجية بين القطاعات الحكومية والخاصة.

تقديم الخدمة

وتعد هذه الاتفاقيات مشروعاً تشاركياً بين القطاع الخاص والعام، يتمثل في تقديم الدعم والمتابعة، ونقل وتبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين بهدف تطوير الأداء، وتقديم الخبرات اللازمة لتحسين آليات تقديم الخدمة.

كفاءة وجودة

يأتي ذلك استكمالاً لدور برنامج أداء الصحة في العمل على تحقيق مستهدفات الرؤية في تحسين كفاءة وجودة الخدمات وتسهيل الوصول لها، إلى جانب عمله بشكل تكاملي مع جميع الشركاء في الوزارات والبرامج في المنظومة الصحية لتحسين وإدارة الأداء على المستوى الوطني في ظل ما يحظى به القطاع الصحي في المملكة من اهتمام بالغ ودعم لا محدود من القيادة الحكيمة لتعزيز وتحسين الرعاية الصحية المقدمة للمواطن والمقيم.