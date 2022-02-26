هاكاثون الشرقية يجذب المبتكرين في القطاع البلدي

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أنه تم بدء استقبال طلبات التسجيل في هاكاثون الشرقية، عبر منصة الهاكاثون الخاصة، عبر الرابط: https://easternhackathon.com وبين أن فترة التسجيل تنتهي في 5 مارس المقبل، مشيراً إلى أن شروط المشاركة في الهاكاثون تتضمن ألا يقل عمر المشارك عن 16 عاماً، وأن يكون صاحب خبرة تقنية وصاحب فكرة إدارية أو استثمارية، أو صاحب فكرة تسهم في تطوير المدن السعودية. ونوه إلى أن مسارات الهاكاثون ستكون في جودة الحياة، وهو مسار يهتم ببناء وتطوير أساسيات الحياة، ومسار البيئة الصحية، وهو يهتم بالتطور البيئي من خلال دعم الخدمات التي تنفذ سياسات الصحة البيئية، وأنشطة المراقبة والمتابعة وكل ما له علاقة بصحة ساكني المدن، ومسار الخدمات البلدية والمدن الذكية، وهو مسار يهتم بدعم وتطوير الخدمات البلدية المقدمة لقطاعي الأفراد والأعمال.
ولفت إلى أن الهاكاثون سيمر بمرحلتين، مرحلة افتراضية لدعم وتطوير وتأهيل أفكار المشاركين وتزويدهم بالإرشاد اللازم، لحين الوصول للمرحلة النهائية التي سيتأهل لها 25 فريقاً فقط، ليتنافسوا على مجموعة من الجوائز، وتبني الأفكار الرائدة لتكون واقعاً يسهم في تطوير المدن السعودية.
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