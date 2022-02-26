مهرجان وادي حلي يستقطب الزوار

ودشن المحافظ محمد عبدالعزيز القباع المهرجان بحضور رئيس مركز حلي سليمان الحربي ورئيس البلدية المهندس سليمان الذيبي وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين وشيوخ قبائل.
مبادرة تحية
ويضم المهرجان أركانا ومحتويات شملت ركن الأسر المنتجة والأعمال الفنية والقرية التراثية التي احتوت على العديد من الأدوات الحرفية والأعمال المهنية والموروث الشعبي في الشعر والألعاب الشعبية ومسرح الطفل، ونفذت الإدارة النسائية في جمعية أيتام حلي، وضمن فريق مشروع عناية، مبادرة للعمال بعنوان «تحية». وذكرت رئيسة القسم النسائي بجمعية أيتام حلي ومديرة مشروع عناية والمشرفة على المبادرة جمعة الصلبي، أن المبادرة تضمنت التعريف للمستفيدات بأهمية العمل التطوعي، وأهمية التواصل الاجتماعي، لافتة إلى توزيع بعض الهدايا والمشروبات والمأكولات على عمال البلدية، تقديرا لجهودهم في الاهتمام بالبيئة.
وقال المشرف على القرية التراثية، خليل عرب، إن المهرجان يلقى إقبالا كبيرا وحضورا كثيفا من الأهالي والزوار. بسبب التوسع في البرامج بشكل عام والقرية التراثية بشكل خاص.
وأوضح عرب، إن المهرجان يشتمل على عدة أركان منها ركن الأسر المنتجة وشارع المطاعم والشارع الثقافي الذي يضم عددا من اللجان المحلية كلجنة الشباب والتنمية المحلية وأيتام حلي والجمعية الخيرية وإسعاف مجموعة نبض، وغيرها. كما أعلن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة أنه سيتم فتح بوابات سد وادي حلي بداية من الثلاثاء 28/ 7/ 1443 للإسهام في دعم السياحة بالمركز وزيادة توافد الزوار والسياح.
عدة أركان
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