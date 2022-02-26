آلية الاستخدام
وأوضح العتيق لـ«دوت الخليج»، أن آلية الاستخدام، تتمثل في تبخير جذع النخلة المصاب باستعمال أقراص فوسفيد الألمنيوم، الذي يتفاعل مع الرطوبة الجوية، ويتبخر منه غاز الفوسفين السام، فيقتل جميع أطوار الحشرة داخل جذع النخلة دون أن يترك أي متبقيات، ونظرًا لكفاءة المبيد الفائقة، جرى اعتماده في السعودية لمكافحة السوسة مع تصنيفه أنه مبيد مقيد الاستعمال، ويجب اتخاذ مجموعة من الاحتياطات حتى يكون استخدامه آمنًا.
بدوره، أكد رئيس تجار التمور في الأحساء عبدالحميد الحليبي، أن حشرة السوسة، تسلطت على أشجار النخيل لقرابة 44 عامًا، وما زالت تفتك بها، الأمر الذي يتطلب تعاون المزارعين بالدرجة الأولى في مكافحتها والقضاء عليها وإضعاف مهاجمتها من خلال العناية بالمزرعة، ونظافة النخيل، وعدم قطع الأخضر من النخيل، وكذلك عدم اقتلاع «الرواكيب» إلا في مواعيدها المحددة في الشهرين الـ 6 و12 الميلاديين، وهما الوقتان اللذان تكون فيه السوسة غير متهيجة وغير قادرة على المقاومة، علاوة على متابعة المزارع لعلامات الإصابة، من بينها الرائحة الكريهة في النخلة، خروج بودرة حمراء من موقع الإصابة، تيبس الجريد في النخلة، مضيفًا أن المكافحة تتم بالمبيدات الحشرية، والكائنات الحية «مكافحة بيئية ضرورية» من بينها الدواجن.
كانت هذه تفاصيل خبر أقراص غازية لمكافحة سوسة النخيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.