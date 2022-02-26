انخفاض في درجات الحرارة شمالا

طرأ، أمس، انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية من شرق ووسط المملكة، ويستمر الانخفاض على بقية مناطق المملكة، إذ سجلت طريف 3 درجات مئوية والقريات 4 درجات والسودة وعرعر 7 درجات، ولا يستبعد تكون الضباب الباكر على الحدود الشمالية (طريف) والجوف (القريات)، مع فرصة ظهور سحب رعدية على أجزاء من شرق ووسط وجنوب غربي المملكة يستبق بنشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية الأفقية.

وأشار تقرير للمركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 25-50كم/ساعة وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

وأصدر المركز تنبيها بشأن حالة الطقس بمحافظتي الرايس وينبع تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة. وأوضح المركز أن الحالة تشمل تأثيراتها ارتفاعا للأمواج وتدنيا في مدى الرؤية.