الإيقاع بـ 13,594 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الداخلية أمس عن ضبط 13,594 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وفقا للحملات الميدانية المشتركة التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 17 إلى 23 فبراير الحالي. وأكدت الوزارة أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة. نتائج الحملات الميدانية:





7465 مخالفا لنظام الإقامة



4299 مخالفا لنظام أمن الحدود



1830 مخالفا لنظام العمل



249 مخالفا خلال محاولتهم عبور الحدود



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