شكرا لقرائتكم خبر تفويج 36 مليون معتمر ومصل في المسجد الحرام بمشاركة نسائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت رئاسة شؤون الحرمين أمس، أن العدد الإجمالي لتفويج الحشود في 2021 بلغ نحو 36 مليون معتمر ومصل، بمشاركة منسوبات الوكالة المساعدة للتفويج والحشود النسائية بالرئاسة، التي أسهمت في تسهيل عملية الدخول والخروج لقاصدات بيت الله الحرام، عبر معايير عالمية للتنظيم وضبط المسارات وتحقيق الإجراءات الاحترازية وتنظيم الوصول إلى صحن المطاف والمسعى والمصليات بكل يسر وسهولة، مما أسهم في تحقيق نجاحات استثنائية خلال 2021م.

وتتولى الإدارة العامة للممرات النسائية مهام تنظيم الممرات المؤدية للمصليات النسائية وجعلها مفتوحة وميسرة، بحيث تسهل الحركة داخل المسجد الحرام والعمل على فتح الممرات وانسيابيتها؛ للتأكد من تكامل خدمات التوجيه الديني والإرشاد المكاني ودعم جهود كل الوكالات النسائية، وتسخير الإمكانات البشرية والتقنية النسائية كافة، الإدارية منها والميدانية، لتقديم أرقى وأجود الخدمات لقاصدات وزائرات البيت الحرام.

وتم دعم الكفاءات النسائية في مخرجات أعمالهن المخططة والبرامج والمبادرات التنظيمية المعدة مسبقا لتفويج قاصدي المسجد الحرام، وفق جهود تشاركية بين الوكالة المساعدة للتفويج والحشود النسائية وكل الوكالات والإدارات الخاصة بتنظيم حركة قاصدي المسجد الحرام، وإدارة تنقلهم لأداء النسك والعبادات بالمسجد الحرام، كما تقوم منسوبات الوكالة على مدار الساعة بمتابعة انسيابية الحركة والإشراف على جميع المواقع الخاصة بهن، والقيام برصد جميع الملاحظات والسلبيات التي تعيق حركة الحشود ومتابعتها والقيام بتحليلها وتصنيفها والبحث عن حلول لها، إضافة إلى التنسيق مع كل الإدارات ذات العلاقة للتعامل مع تلك الملاحظات.

إحصاءات التفويج والحشود النسائية

