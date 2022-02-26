شكرا لقرائتكم خبر تفويج 36 مليون معتمر ومصل في المسجد الحرام بمشاركة نسائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتولى الإدارة العامة للممرات النسائية مهام تنظيم الممرات المؤدية للمصليات النسائية وجعلها مفتوحة وميسرة، بحيث تسهل الحركة داخل المسجد الحرام والعمل على فتح الممرات وانسيابيتها؛ للتأكد من تكامل خدمات التوجيه الديني والإرشاد المكاني ودعم جهود كل الوكالات النسائية، وتسخير الإمكانات البشرية والتقنية النسائية كافة، الإدارية منها والميدانية، لتقديم أرقى وأجود الخدمات لقاصدات وزائرات البيت الحرام.
وتم دعم الكفاءات النسائية في مخرجات أعمالهن المخططة والبرامج والمبادرات التنظيمية المعدة مسبقا لتفويج قاصدي المسجد الحرام، وفق جهود تشاركية بين الوكالة المساعدة للتفويج والحشود النسائية وكل الوكالات والإدارات الخاصة بتنظيم حركة قاصدي المسجد الحرام، وإدارة تنقلهم لأداء النسك والعبادات بالمسجد الحرام، كما تقوم منسوبات الوكالة على مدار الساعة بمتابعة انسيابية الحركة والإشراف على جميع المواقع الخاصة بهن، والقيام برصد جميع الملاحظات والسلبيات التي تعيق حركة الحشود ومتابعتها والقيام بتحليلها وتصنيفها والبحث عن حلول لها، إضافة إلى التنسيق مع كل الإدارات ذات العلاقة للتعامل مع تلك الملاحظات.
إحصاءات التفويج والحشود النسائية
- تفويج الحشود 14,253,419
- المصليات 3,049,542
- المعتمرات 2,862,193
كانت هذه تفاصيل خبر تفويج 36 مليون معتمر ومصل في المسجد الحرام بمشاركة نسائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.