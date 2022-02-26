تسجيل 537 إصابة بكورونا وشفاء 1085

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت حالات كورونا تراجعا؛ حيث سجلت وزارة الصحة أمس 537 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تماثلت 1085 حالة للشفاء. وأوضحت الوزارة في إحصائية خلال الـ 24 ساعة الماضية أن عدد الحالات الحرجة 612 حالة. وتم تسجيل حالة وفاة واحدة. وبينت أنه جرى تسجيل حالة وفاة، داعية الجميع إلى التواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات.





إجمالي الإصابات 743,742



حالات التعافي 721,473



الحالات النشطة 13,275



إجمالي الوفيات 8994



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