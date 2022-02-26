تدريب على أمن المعلومات وإنترنت الأشياء بتقني الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنفذ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض غدا، برنامجها التدريبي المجتمعي «أتقن» في نسخته السابعة عن بعد.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج تحقيقا للمسؤولية المجتمعية التي تستشعرها المؤسسة، وإكساب الملتحقين المهارات الأساسية في مجالاته المتنوعة التي تتواءم مع متطلبات هذه المرحلة.

وتشمل هذه المجالات عددا من البرامج منها: أمن المعلومات الأمن السيبراني، الحوسبة السحابية، إنترنت الأشياء، الشبكات السلكية واللاسلكية، الاختراق المعلوماتي، مكافحة الجرائم الالكترونية، إضافة إلى أساسيات حساب ضريبة القيمة المضافة، وإدارة الفعاليات والمناسبات.