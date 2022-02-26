تدريب على أمن المعلومات وإنترنت الأشياء بتقني الرياض

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ويأتي إطلاق هذا البرنامج تحقيقا للمسؤولية المجتمعية التي تستشعرها المؤسسة، وإكساب الملتحقين المهارات الأساسية في مجالاته المتنوعة التي تتواءم مع متطلبات هذه المرحلة.
وتشمل هذه المجالات عددا من البرامج منها: أمن المعلومات الأمن السيبراني، الحوسبة السحابية، إنترنت الأشياء، الشبكات السلكية واللاسلكية، الاختراق المعلوماتي، مكافحة الجرائم الالكترونية، إضافة إلى أساسيات حساب ضريبة القيمة المضافة، وإدارة الفعاليات والمناسبات.
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