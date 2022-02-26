إصدار 7 صكوك لأحياء مكة العشوائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه عن إصدار 7 صكوك للأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة، تجاوزت مساحتها الإجمالية 3.780.000 م2، منها صكّان لحي «قوز النكاسة» وحي «الكدوة» بمكة، و5 صكوك لحي «غليل» وحي «بترومين» في محافظة جدة.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية في ملتقى صناع العقار المخصصة للقطاع الحكومي الذي نظمته غرفة مكة بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيسها بمشاركة واسعة من الوزراء والمستثمرين.

وبين أن الهيئة العامة لعقارات الدولة أسهمت في معالجة التحديات والمشكلات التي واجهت 10 من المشاريع التنموية والمخططات السكنية في عدد من مناطق المملكة، بعضها في مكة المكرمة مثل:(مشروع جبل عمر، وطريق الملك عبد العزيز (مسار)، إضافة إلى قوز النكاسة، والكدوة)، حيث واجهت تلك المشاريع تحديات وعقبات وقفت حجر عثرة أمام استكمالها، مشيرا إلى أن الهيئة عمدت إلى دراسة تلك المعوقات، وخرجت بحلول مبتكرة تسهم في وضع هذه المشاريع التنموية في مسارها الصحيح، بإصدار صكوك موحدة لكل من هذه المشاريع.

وأوضح أن تلبية احتياج الجهات الحكومية من العقارات (المباني - والأراضي) يعدُّ أحد المهام الرئيسة التي تعمل الهيئة عليها وفق مبادرات استراتيجية تسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل لعقارات الدولة، و ترفع من كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية، كاشفا عن تخصيص 324 مليون م2 من الأراضي لـ 24 جهة حكومية خلال العام الماضي 2021، فيما أصدرت 64 قرارا بالتخصيص لسد الاحتياج العقاري للمنظومة الحكومية.

من أعمال الهيئة العامة لعقارات الدولة:







إصدار 7 صكوك للأحياء العشوائية بمنطقة مكة



تجاوزت مساحتها الإجمالية 3.780.000 م 2



منها صكان لحيي قوز النكاسة والكدوة بمكة



5 صكوك لحيي غليل وبترومين في محافظة جدة.



تحديات ومعوقات واجهتها الهيئة: