54.6 % من السعوديين لا يمارسون أي هوايات

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وفي هذا الصدد كشفت عن أن 54.6 % من المواطنين لا يمارسون أي هواية، وأن 45.4 % هي نسبة الممارسين منهم.
ووفقا لنتائج المسح الأخير لـ»هيئة الإحصاء» فإن نسبة الأفراد الممارسين للنشاط الرياضي في المملكة 150 دقيقة فأكثر في الأسبوع بلغت 17.40 % من إجمالي عدد سكان المملكة لمن أعمارهم 15 سنة فأكثر، مقابل 82.60 % يمثلون نسبة غير الممارسين للنشاط الرياضي.
وبلغت نسبة السعوديين من الذكور والإناث الممارسين للأنشطة الرياضية 150 دقيقة فأكثر في الأسبوع 13.08 % من إجمالي سكان المملكة لمن أعمارهم 15 سنة فأكثر، حيث بلغت نسبة السعوديين الذكور منهم (10.14 %)، في حين بلغت نسبة السعوديات الإناث 2.94 %، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة غير السعوديين من الذكور والإناث الممارسين للأنشطة الرياضية لذات الفئة 4.32 %.
مجالات الهواية الأعلى ممارسة:
- الرياضة
- هواية أدبية
- هوايات أخرى
فوائد ممارسة الهوايات:
- تعزز العلاقة بين أفراد الأسرة
- تقلل من تأثيرات ضغوطات الحياة
- تساعد على اكتشاف الاهتمامات
- تزيد من الثقة بالنفس لدى الفرد
نسبة الأفراد الممارسين لنشاط المشي:
- 56 % يمارسون المشي
- 25.6 % يمارسون كرة القدم
- 5.8 % نشاط بناء الأجسام
- 2.7 % يمارسون الجري
- 2.3 % يمارسون السباحة
- 8.7 % أنشطة رياضية أخرى
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