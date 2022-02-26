54.6 % من السعوديين لا يمارسون أي هوايات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ربط مجلس شؤون الأسرة ممارسة الهوايات بـ»الصحة النفسية»، مؤكدا أن اهتمام الأسرة بممارسة الهوايات المختلفة بين الفترة والأخرى يساعد على تمتع أفرادها بحياة إيجابية.

وفي هذا الصدد كشفت عن أن 54.6 % من المواطنين لا يمارسون أي هواية، وأن 45.4 % هي نسبة الممارسين منهم.

ووفقا لنتائج المسح الأخير لـ»هيئة الإحصاء» فإن نسبة الأفراد الممارسين للنشاط الرياضي في المملكة 150 دقيقة فأكثر في الأسبوع بلغت 17.40 % من إجمالي عدد سكان المملكة لمن أعمارهم 15 سنة فأكثر، مقابل 82.60 % يمثلون نسبة غير الممارسين للنشاط الرياضي.

وبلغت نسبة السعوديين من الذكور والإناث الممارسين للأنشطة الرياضية 150 دقيقة فأكثر في الأسبوع 13.08 % من إجمالي سكان المملكة لمن أعمارهم 15 سنة فأكثر، حيث بلغت نسبة السعوديين الذكور منهم (10.14 %)، في حين بلغت نسبة السعوديات الإناث 2.94 %، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة غير السعوديين من الذكور والإناث الممارسين للأنشطة الرياضية لذات الفئة 4.32 %.

مجالات الهواية الأعلى ممارسة:







الرياضة



هواية أدبية



هوايات أخرى



فوائد ممارسة الهوايات:





تعزز العلاقة بين أفراد الأسرة



تقلل من تأثيرات ضغوطات الحياة



تساعد على اكتشاف الاهتمامات



تزيد من الثقة بالنفس لدى الفرد



نسبة الأفراد الممارسين لنشاط المشي: