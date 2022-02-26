برنامج لضبط الإجازات المرضية والتحقق من موثوقيتها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفر المجلس الصحي السعودي منصة الكترونية للاستعلام عن الإجازات المرضية تحت اسم «منصة صحة». وتتيح الخدمة للمنشآت الصحية تسجيل الإجازات المرضية والتحقق من صحة بيانات المرضى والأطباء والمنشآت الصحية وموثوقية مصدرها المعتمد. وتتيح لكل من المريض ومرافقه وجهة عملهما إمكانية الوصول إلى الإجازات المرضية الكترونيا. وأصدر المجلس أخيرا بيانا يدعم الأطفال المتعافين من السرطان عبر 6 نصائح هي: المحافظة على نمط حياة صحي، متابعة حالة السمع خلال العلاج وبعد الشفاء، طلب الدعم لمواجهة صعوبات التعلم، إلى جانب استشارة طبيب العيون لمواجهة مشاكل الرؤية، وزيارة طبيب الأسنان بعد الشفاء واتباع الإرشادات الطبية لتجنب الإصابة بالسرطان مرة أخرى. هدف مشروع الإجازات المرضية





توفير البيانات والمعلومات بدقة عالية بشكل فوري



التحقق من صحة بيانات المرضى والأطباء



توحيد وتسهيل الإجراءات



مخرجات المشروع



خدمة إصدار إجازات مرضية الكترونية



خدمة الاستعلام عن الإجازات المرضية



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