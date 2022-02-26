«هاكاثون الشرقية» يستقطب العقول المبتكرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لإشراك أصحاب الأفكار والقدرات الابتكارية في رحلة التطوير البلدي، أطلقت أمانة المنطقة الشرقية أمس «هاكاثون الشرقية» للابتكار التقني في القطاع البلدي، والذي يهدف إلى توظيف ودعم القدرات التقنية لتقديم حلول تسهم في تحقيق مستهدفات التحول في القطاع البلدي ورفاهية المدن، عبر جمع الأفكار التقنية، وطرح الحلول لأهم المعوقات التي تواجه القطاع البلدي، ودعم الأفكار لتصبح برامج ومبادرات على أرض الواقع تخدم المدينة والمجتمع. وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد الصفيان، أنه بدأ استقبال طلبات التسجيل في الهاكاثون، عبر المنصة الخاصة، مبينا أن فترة التسجيل تنتهي في 5 مارس المقبل.



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