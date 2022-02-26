محمد بن مسعود - الدمام - مصرع فنان عربي شهير داخل شقته في مصر واحزن يعم الوسط الفني

لقي فنان لبناني مصرعه داخل شقة في منطقة الشيخ زايد في مصر حيث عثر زملاؤه على جثته داخل حمام الشقة بعد تغيبه عن العمل.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الشيخ زايد بالعثور على جثة عازف لبناني داخل شقته وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وتبين العثور على جثة جان بيير حداد، عازف كمان لا توجد به إصابات ورجحت التحريات الأولية اختناقه نتيجة تسرب الغاز، وفقا لموقع صدى البلد.

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وبينت التحريات أن زملاء المتوفى أبلغوا رجال الشرطة أنهم ذهبوا إلى الشقة للاطمئنان عليه بعد تأخره عن موعد الفرقة وعدم الرد على الهاتف.

وبينّت التحريات أن المتوفى يبلغ من العمر 39 سنة ويعمل مدير في مطعم لبناني بمنطقة الشيخ زايد.

وحضرت إلى جهات التحقيق من لبنان شقيقة المتوفي وابن عمه، وتم التنسيق مع السفارة اللبنانية لإنهاء إجراءات التحقيق واستلام الجثمان لدفنه في لبنان.