ألمانيا توافق على إرسال 1000 صاروخ مضاد للدبابات إلى أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت ألمانيا، مساء اليوم السبت، أنها ستسلم أوكرانيا أسلحة ثقيلة، خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي اعتبره محللون أنه تحول سياسي كبير في الصراع الدائر بين روسيا وكييف حاليا.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر وقال المستشار الألماني، أولاف شولتز، إن الهجوم الروسي يمثل تغييرًا في الظروف، ومن واجبنا دعم أوكرانيا بقدر ما نستطيع الدفاع عن أنفسهم ضد جيش غزو بوتين.

وتابع المستشار الألماني، مؤكدًا أن بلاده ستقوم بتسليم 1000 سلاح مضاد للدبابات و 500 صاروخ ستينغر إلى أوكرانيا.

جدير بالذكر أن شولتز غرد مباشرة بعد اجتماع مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي ورئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا.

كانت وزارة الدفاع الروسية، وجهت باستئناف العمليات العسكرية في كل المحاور في أوكرانيا، وذلك حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.

وبحسب مسؤول أوكراني، فإن مدينة خاركيف ومحيطها، تشهد حاليا اشتباكات شرسة ما بين الجيش الأوكراني، والقوات الروسية.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت روسيا أن كييف رفضت الاستجابة إلى دعوتها للحوار لذا أصدرت أوامر باستكمال التقدم العسكري الروسي داخل الأراضي الأوكرانية.