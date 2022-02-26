فعاليات محفزة ومتجاوزة للمخيلة تقفز بزوار موسم الرياض لأكثر من 12 مليونا

محمد بن مسعود - الدمام - خلال 4 أشهر من بدايات فعالياته المتنوعة، تجاوز عدد زوار موسم الرياض 12 مليون زائر في جميع مناطقه التي تشعل حماسة الزوار، وتمنحهم مزيجًا من الترفيه الاستثنائي المدعوم بعناصر التفرد والتشويق.

ويعود ارتفاع أرقام الزيارات في موسم الرياض إلى غزارة فعالياته التي جعلت من العاصمة الرياض حاضنةً كبرى، ووجهةً مفضلة تتجاوز المخيلة المحلية والإقليمية في منح الزوار خيارات ترفيهية عالمية.

ومنذ اللحظة الأولى لانطلاق فعاليات الموسم تتزايد إحصاءات الزيارات تبعًا للفعاليات التي تتجدد كل يوم بمختلف مناطق الموسم المنتشرة في أنحاء مدينة الرياض، الأمر الذي جعل من الموسم مساحةً محفزة ومميزة للشغوفين بالترفيه والمهتمين بالفعاليات المحلية والعالمية.

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ويتضمن موسم الرياض مجموعةً من الأحداث الترفيهية المتنوعة التي يصل مجملها لنحو 7500 يوم فعالية، تتضمن 70 حفلةً غنائية عربية، و6 حفلات غنائية عالمية، إضافةً إلى 10 معارض عالمية، و350 عرضًا مسرحيًّا، و18 مسرحيةً عربية، و6 مسرحيات عالمية، وبطولة واحدة للمصارعة الحرة، ومباراتين عالميتين، و100 تجربة تفاعلية، إلى جانب 200 مطعم و70 مقهى تتناسب مع مختلف الأذواق، وكافة الفئات العمرية من الأفراد والعوائل والأطفال.

وكانت فعاليات موسم الرياض انطلقت في 20 أكتوبر 2021، وهي موزعة على 14 منطقةً ترفيهية منتشرة في أنحاء العاصمة الرياض، واستضاف عددًا من المهرجانات، والشخصيات الفنية المحلية والعالمية، كما شارك في احتفالات عدد من الدول العربية والعالمية من خلال شاشات وسماعات سكوير في منطقة بوليفارد رياض سيتي التي تعد واحدةً من أكبر محاضن الترفيه على المستويين المحلي والإقليمي.