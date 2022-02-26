غداً.. هيئة حقوق الإنسان تنظِّم ورشة عمل “متلازمة داون في المملكة “

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
تنظِّم هيئة حقوق الإنسان غداً في الرياض، ورشة عمل بعنوان “متلازمة داون في المملكة الجهود والتحدي”, وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين، وبحضور مسؤولين من القطاعين الصحي والخيري.
وتحتضن مبادرة الهيئة، أمهات وأسر المصابين بمتلازمة داون، ومجموعة من المهتمين بمجال تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة ، حيث تنطلق غداً ورشة العمل، يليها لقاء مفتوح بعد غد ، ويوم ترفيهي مفتوح للأطفال المصابين بمتلازمة داون، لإضفاء أجواء من البهجة والسرور على محيا هذه الفئة الغالية، ونشر الفرح والابتسامة بينهم، وإشعارهم بالاحتواء والحب من قبل المجتمع.
وتناقش محاور الورشة عدة موضوعات أهمها، رفع الوعي المجتمعي تجاه المصابين بمتلازمة داون.
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