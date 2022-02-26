الهلال يتغلَّب على الحزم بثنائية

محمد بن مسعود - الدمام - تغلَّب فريق الهلال على ضيفه الحزم بهدفين مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجَّل للهلال الهدف الأول اللاعب “كاريلو” عند الدقيقة 57، وعند الدقيقة 89 سجل اللاعب “ماريغا” الهدف الثاني.