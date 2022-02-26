وفاة الفنانة المصرية جالا فهمي عن 59 عاماً

محمد بن مسعود - الدمام - صدمة كبيرة تلقاها الوسط الفني المصري بالإعلان عن وفاة الفنانة جالا فهمي عن عمر يناهز 59 عاما مساء السبت.

وأعلن الخبر شقيقها مدير التصوير مصطفى فهمي، وذلك من خلال حسابه على «فيسبوك»، وكتب: «انتقلت إلى رحمة الله أختي جالا فهمي».

الخبر تسبب في صدمة كبيرة للجميع، بعدما جاءت الوفاة بشكل مفاجئ دون خروج أخبار عن معاناتها من أزمة صحية.

جالا فهمي تنتمي إلى عائلة فنية، والده المخرج أشرف فهمي، وعملت في بدايتها مذيعة قبل أن تنطلق مسيرتها الفنية في سن مبكرة.

جالا تزوجت من الموسيقار المصري عمر خيرت وأنجبت منه ابنه الوحيد «عمر». ومن بين الأعمال السينمائية التي قدمتها أفلام «جالاجالا» و»طأطأ وريكا وكاظم بيه» و»قبضة الهلالي».