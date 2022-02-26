شكرا لقرائتكم خبر عن «عقارات الدولة» تصدر 7 صكوك للأحياء العشوائية بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - الصك الموحد حل ناجح للمشاريع التنموية و الإقتصادية

تتجاوز مساحتها الإجمالية 3.780.000 متر مربع

كشف محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقيه عن إصدار 7 صكوك للأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة، تجاوزت مساحتها الإجمالية 3.780.000 متر مربع، منها صكين لحي" قوز النكاسة" و حي "الكدوة "بمكة و 5 صكوك لحي "غليل "و حي" بترومين" في محافظة جدّة

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية في ملتقى صناع العقار المخصصة لقطاع الحكومي الذي نظمته غرفة مكة بمناسبة مرور 75 عامٍ على تأسيسها بمشاركة واسعة من أصحاب المعالي والسعادة والمستثمرين والمهتمين بالشأن العقاري والاقتصادي.

وبيّن أنَّ الهيئة العامة لعقارات الدولة أسهمت في معالجة التحديات و المشكلات التي واجهت 10 من المشاريع التنموية و المخططات السكنية في عدد من مناطق المملكة بعضها في مكة المكرمة مثل:(مشروع جبل عمر، وطريق الملك عبد العزيز (مسار)، إضافة إلى قوز النكاسة ، الكدوة).

حيث واجهت تلك المشاريع تحديات وعقبات وقفت حجر عثرة أمام استكمالها ومن هذه التحديات والمعوقات ومنها و جود تداخل ملكيات عقارية خاصة مع ملكيات حكومية، و عدم وجود صكوك تملّك لعددٍ من المواقع ، حتّى قامت الهيئة بدراسة تلك المعوقات، وخرجت بحلولٍ مبتكرة تسهم في وضع هذه المشاريع التنموية في مسارها الصحيح، بإصدار صكوك موحدة لكل من هذه المشاريع، مثمناً تعاون وتكامل أدوار المنظومة الحكومية مما له بالغ الأثر في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة و تحقيق التنمية المستدامة لعقارات الدولة.

و أضاف أنَّ تلبية احتياج الجهات الحكومية من العقارات (مباني – أراضي) يعدُّ أحد المهام الرئيسة التي تعمل الهيئة عليها وفق مبادرات إستراتيجية تسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل لعقارات الدولة، و ترفع من كفاءتها الإنتاجية و الاقتصادية، كاشفاً تخصيص ما يزيد على 324 مليون متر مربع من الأراضي لـ24 جهة حكومية خلال العام الماضي 2021،

فيما أصدرت 64 قرارًا بالتخصيص لسدِّ الاحتياج العقاريِّ للمنظومة الحكومية، من بينها وزارات: (التعليم، الصحة، البيئة والمياه والزراعة، الثقافة، الرياضة، الطاقة، الموارد البشرية، العدل، الداخلية، الحرس الوطنيِّ، التجارة، الاتصالات)، إضافةً إلى: (صندوق الاستثمارات العامة، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعيِّ، هيئة تطوير المنطقة الشرقية، هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة).