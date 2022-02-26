اخبار الخليج – سفير البحرين لدى بلجيكا يشارك في اجتماع مجلس السفراء العرب

محمد بن مسعود - الدمام - شارك سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا، في الاجتماع الدوري لمجلس السفراء العرب في بروكسل، الذي عقد عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، برئاسة سعادة السيدة سجى سطام المجالي، سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى مملكة بلجيكا رئيسة الدورة الحالية، وبحضور سعادة السفير عبدالحميد زهاني، رئيس بعثة جامعة الدول العربية في بروكسل.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة عدد من المواضيع والقضايا المدرجة على جدول أعمال المجلس وجهود الأمين العام وجامعة الدول العربية، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الارتباط بعمل الجامعة.

كما أشاد مجلس السفراء العرب بنجاح قمة القادة الأفريقية-الأوروبية السادسة المنعقدة في بروكسل خلال الفترة من 17 إلى 18 فبراير 2022م، واجتماع المجلس الوزاري المشترك السادس والعشرين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي والمنعقد في 21 فبراير 2022م، والتقدم المثمر في الشراكة الاستراتيجية وبرنامج العمل المشترك 2022-2027م الرامي لتطوير التعاون في مختلف المجالات والمساهمة في تحقيق المصالح المشتركة والحفاظ على الأمن الإقليمي والعالمي.