اخبار الخليج – تمثل 81% من المعاملات.. مدير عام المرور: إنجاز أكثر من 920 ألف معاملة إلكترونية في 2021

محمد بن مسعود - الدمام - صرح العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور بأن 81% من الخدمات المرورية في عام 2021 تم انجازها إلكترونياً ، بأكثر من 920 ألف معاملة من أصل مليون و135 ألف، وذلك لوعي المراجعين بأهمية انجاز خدماتهم إلكترونياً على مدار 24 ساعة وبكل سهولة ويسر.
وأكد مدير عام الإدارة العامة للمرور استمرار تنفيذ الخطط التطويرية والرؤية التي وضعها الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، الكفيلة باستثمار التكنولوجيا نحو تطوير الخدمات الالكترونية وفقاً لرؤية البحرين 2030، وبرنامج عمل الحكومة.
وأشار مدير عام المرور إلى أن الهدف الرئيسي من تطوير المنظومة المرورية هو اختصار زمن المعاملة وسهولة توفرها بمختلف القنوات كالتطبيق الإلكتروني للإدارة العامة للمرور e-Traffic للأجهزة الذكية أو من خلال موقع الحكومة الالكترونية bahrain.bh والمنصات الالكترونية المنتشرة في جميع المحافظات، بالإضافة إلى تطوير أدوات عمل شرطة وموظفي المرور بتوفير كافة الأجهزة الحديثة التي تختصر من عملية إنجاز المعاملات للمراجعين.
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