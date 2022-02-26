اخبار الخليج – وزارة الخارجية تدين إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية طائرة مسيّرة مفخخة تجاه جازان

محمد بن مسعود - الدمام - تدين وزارة خارجية مملكة البحرين إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية من مطار صنعاء الدولي طائرة مسيّرة مفخخة تجاه قرية الجديين في جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، في اعتداء آثم يستهدف حياة المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية. وتؤكد وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لما تتخذه من إجراءات أمنية للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية أراضيها، داعيةً المجتمع الدولي لممارسة الضغط على هذه الميليشيات الارهابية للتوقف عن هذه الاعتداءات المنافية للقانون الدولي الإنساني.

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