القبض على 3 متهمين بإتلاف عربة متنقلة بتبوك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك بأن شرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية (3) أشخاص أتلفوا عربة متنقلة لتقديم الخدمات الغذائية بحرقها، وتم القبض عليهم، وهم مواطنون، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

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