أسعار النفط تقفز 5%.. وبرنت عند 98 دولارا

وانخفضت أسعار النفط بعد زيادات حادة في بداية آخر جلسة للنفط أمس الجمعة؛ بسبب مخاوف من احتمال اضطراب الإمدادات الدولية بعد فرض عقوبات على روسيا المصدرة للنفط.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل 1.15 دولار أو 1.2%، ليغلق على 97.93 دولار للبرميل بعد صعوده إلى 101.99 دولار. وانخفضت تعاقدات برنت لشهر مايو 1.30 دولار أو 1.4%، إلى 94.12 دولار.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.22 دولار أو 1.3%، ليغلق على 91.59 دولار للبرميل، بعد أن سجل أعلى مستوى في الجلسة عند 95.64 دولار.
من جهتها، تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ومنها روسيا أو التكتل المعروف باسم «أوبك+» الأربعاء القادم؛ لتحديد ما إن كانوا سيلتزمون باتفاق الإنتاج الراهن الذي يقضي بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في أبريل القادم.
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