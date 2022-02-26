شكرا لقرائتكم خبر عن 120 معاينة ميدانية للقطاع الخاص بصحة حفر الباطن لعام 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت صحة حفر الباطن ممثلة في تنمية الاستثمار إحصائياتها لخدمة التراخيص للقطاع الصحي الخاص، وذلك خلال عام 2021.

وأوضحت أنها أصدرت 26 موافقة نهائية "ترخيص- نقل ملكية" ، و 19 ترخيصاً مجدداً، إضافة إلى 8 موافقات نشاط ( فحص ما قبل الزواج - رعاية المنزلية )، و 39 موافقة مبدئية، و 19 ترخيصاً ملغياً، و 548 ترخيصاً للممارسين الصحيين، فيما بلغت عدد الموافقات لأخذ مسحة كورونا 15 متعاقداً مع مختبر معتمد، ومختبرين معتمدين من وقاية لعمل فحص كورونا مباشرة، و 120 معاينة ميدانية، و63 موافقة ندب، و 12 اعتماداً للتسعيرات، و 19 اعتماداً تأييداً لمكتب العمل، واعتماد 50 مديراً طبياً إدارياً، إضافة إلى 12 موافقة لأخذ المؤشرات الحيوية بالصيدليات.