دوري المحترفين السعودي.. تعرف على أسماء حكام مباريات اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أسماء أطقم الحكام التي ستدير المباريات الأربع التي تقام، اليوم السبت، في افتتاح منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري المحترفين السعودي.

ووقع اختيار لجنة الحكام الرئيسية على طاقم سعودي لإدارة لقاء ضمك والرائد بقيادة عبدالله العويدان ويعاونه فيصل القحطاني ومؤيد المسجن، وسيكون سلطان الحربي حكمًا رابعًا، على أن يتولى إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» كل من محمد الحربي وأحمد العتيق.

كما سيقوم طاقم سعودي بإدارة لقاء النصر وأبها. ويتكون طاقم الحكام من سامي الجريس ويعاونه عمر الجمل وعبدالعزيز البريه، وسيكون خالد صلوي حكمًا رابعًا، على أن يتولى إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» كل من ماجد الشمراني وسعد الشبرمي.

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وستكون الصافرة الأجنبية حاضرة في لقاء الهلال والحزم الذي يديره طاقم من رومانيا بقيادة أوفيديو هاتيفان ويعاونه جريجوريو ميرشا وجورج سيباستيان، وسيكون أحمد الرميخاني حكمًا رابعًا، على أن يتولى إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» كل من البرتغالي تياجو مارتينز وياسر السلطان.

أما لقاء «ديربي» جدة بين الأهلي والاتحاد فسيديره طاقم حكام من سويسرا بقيادة ساندرو سشارير ويعاونه جوناس إرني وآلان هاينيجر، وسيكون رائد الزهراني حكمًا رابعًا، على أن يتولى إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» كل من السويسري ليونيل تشودي وعبدالرحيم الشمري.