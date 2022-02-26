سلوفاكيا ترسل ذخائر مدفعية ووقودًا إلى أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد، اليوم “السبت”، أن سلوفاكيا سترسل ذخائر مدفعية ووقودًا بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليون يورو “12.39 مليون دولار” إلى أوكرانيا.

وبين “ناد” أن الشحنة تشمل 12 ألف طلقة من عيار 120 ملليمترًا، وعشرة ملايين لتر من وقود الديزل، و2.4 مليون لتر من وقود الطائرات؛ وفقًا لـ”رويترز”.