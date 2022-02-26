أمانة الشرقية تنجز عدد من مراحل تطوير امتداد طريق الملك عبد العزيز بالدمام

محمد بن مسعود - الدمام - أنجزت أمانة المنطقة الشرقية، عدد من أعمال التجهيز لمشروع تطوير امتداد طريق الملك عبد العزيز بالدمام، وذلك ضمن استراتيجية الأمانة لبرنامج تطوير كفاءة شبكة الطرق بين كافة المدن، ومبادرات صيانة الطرق وتصميمها وفق المواصفات الجديدة.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، بأن مشروع تطوير امتداد طريق الملك عبد العزيز بالدمام، يهدف لربط طريق الملك عبد العزيز بطريق الظهران الجبيل السريع، وذلك لتيسير حركة السير، وتسهيل الحركة المرورية للمركبات للقادم من وإلى أحياء وسط وشمال الدمام.

وأضاف بأنه تم خلال أعمال التجهيز نزع الملكيات المتعارضة مع الشارع بعد أعمال التطوير، والتنسيق مع الجهات الخدمية لترحيل الخدمات المتعارضة مع أعمال التطوير كالشركة السعودية للكهرباء، والاتصالات وشركة المياه الوطنية، بالإضافة إلى التنسيق بين الإدارات المختلفة بالأمانة لعمل المطلوب لإجراء أعمال الترحيل لإدارة تصريف مياه الأمطار، إدارة الإنارة، وإدارة الخدمات، بجانب إزالة العوائق المتعارضة مع أعمال التطوير وإزالة منشآت، وترحيل خدمات.

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وأشار وكيل الأمين للتعمير والمشاريع، بأنه تم خلال أعمال التطوير إنجاز عملية التطوير لإثنين كيلو متر، بعرض الشارع 40 مترا، ومن الأعمال التي تم تنفيذها بالمشروع، الانتهاء من إنشاء كامل قطاع الطريق بطول 600 م.ط، شامل أعمال الردم وإنشاء طبقة القاعدة وطبقة الأساس الحجري لكامل عرض الطريق وكامل الطول.

كما تم تنفيذ غرفة “محابس” للبئر القائم للاستفادة منه بأعمال التشجير بالجزيرة الوسطية والأرصفة الجانبية، وتنفيذ “مواسير السليفات” لكامل الطول المطور من الطريق للبدء بأعمال الري، وعمل “مصائد” الأمطار المطلوبة، وإزالة العوائق لأعمال التطوير مثل نزع ملكية، ومنشآت قائمة، وجاري العمل على إزالة باقي العوائق بالتنسيق مع الجهات الخدمية.

كما تم تركيب أعمدة الإنارة اللازمة لأعمال التطوير وجاري التنسيق لإزاحة الأعمدة المتعارضة مع مناطق “الدورانات” حسب التصميم الجديد، وعمل الأرصفة الجانبية والجزيرة الوسطية لكامل منطقة التطوير، بجانب تطوير النوافذ والشوارع العمودية على الشارع لتعديل “المناسيب” وتجنب تجمع مياه الأمطار بعد الانتهاء من أعمال التطوير.

وأكد المهندس مازن بخرجي، بأن أمانة الشرقية تعمل على تحقيق عدد من الأهداف الرئيسة، وهي توفير بيئة حضارية ذات مستويات عالية، والارتقاء بجودة الحياة في المنطقة الشرقية، وتوفير شبكة طرق ذات معايير عالية، عبر تنفيذ مشاريع أعمال وتأهيل الطرق الرئيسة والفرعية وتطويرها في المنطقة، والتي تأتي ضمن مبادرات الطرق وصيانتها وفق تصاميم ومواصفات جديدة، منوها إلى أن برنامج الطرق يعزز كفاءة شبكة الطرق بين كافة المدن.