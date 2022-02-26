اخبار الرياضه السعوديه استشاري لـ«عكاظ»: ديربي العروس قمة كروية نفسية والفوز يتوقف على سيطرة الأعصاب

محمد بن مسعود - الدمام - أكد لـ«عكاظ» الاستشاري النفسي الدكتور محمد السليماني أن مباراة ديربي العروس التي تجمع الاتحاد والأهلي اليوم في جدة تمثل أهمية كبيرة في مسيرتهما الكروية والتنافسية باعتبار أن اللقاء يهم الفريقين وجماهيرهما العريقة، إذ إن الفريقين يسعيان من خلال اللقاء التاريخي لإثبات جدارتهما وأحقيتهما في الفوز.

وتابع: تتميز لقاءات الاتحاد والأهلي عادة بطعم خاص ونكهة مختلفة، فكلاهما فريقان قويان ومنافسان ويمتلكان عناصر محترفة وخبرة كبيرة، بجانب وجود المحترفين العالميين، وبالتالي فإن مفاتيح الفوز ستكون في يد الفريق الذي سيلعب باستقرار نفسي ويتحكم في أعصابه ويطبق خطة المدرب كما يجب، ويبتعد عن الخشونة ويتجنب الكروت الحمراء والصفراء، فمثل هذه المباريات تتوقف عند الجماهير على النتيجة لاعتبارات المنافسة التاريخية التي توارثتها الأجيال.

وقال السليماني إنه لا يمكن توقع الفوز لأي فريق منهما بغض النظر عن التوقعات الإعلامية وآراء المحللين الرياضيين، فتصدر الاتحاد وبعد الأهلي عنه قليلًا في جدول الدوري لا يعطي أي توقعات مهما كان مستوى الفريقين وموقعهما في ترتيب الدوري، فمثل هذه المباريات تتوقف على صافرة الحكم النهائية، وعلى المستوى الذي سنشاهده في الميدان، وإن كان من الناحية الفنية والنفسية فإنهما متقاربان ومتشابهان، وبذلك فإنه من المتوقع أن تشهد المباراة حماسا كبيرا وحضورا جماهيريا لاسيما أن الأنظار تتجه لهذه المباراة منذ بداية الدوري.

واعتبر السليماني أن القلق المصاحب لهذه المباراة من اللاعبين أو المدربين أو الجمهور هو قلق طبيعي ورد فعل متوقع يستقر بعد تجاوز المباراة إما بالفوز أو الخسارة، وإن كان القلق قد يبدو واضحا وملموسا أكثر عند الجمهور بحكم أن المباراة تاريخية ولها اعتبارات عدة، فكما أوضحت أن هذه المباراة تعتمد على النتيجة بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى لأن الفائز سيفرح جمهوره الكبير ويحصل على نقاط الفوز مما يعزز مكانته في جدول الدوري.

السليماني جدد تأكيده في ختام حديثه، أن مباريات الديربي في حد ذاتها تعتبر قمة كروية، فالفريق الذي سيلعب بهدوء وينفذ ما طلب منه على الوجه الأكمل سيقود فريقه إلى الفوز ويسعد جماهيره بالنتيجة.