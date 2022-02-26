اخبار الرياضه السعوديه استشارية لـ«عكاظ»: 4 نصائح مهمة عند مشاهدة قمة الاتحاد والأهلي

محمد بن مسعود - الدمام - نصحت استشارية الصحة العامة الدكتورة عهود العلي جماهير الأهلي والاتحاد باتباع 4 نصائح صحية عند مشاهدة القمة الكروية التي تجمع قطبي العروس اليوم، مبينة لـ«عكاظ»، أن هذه النصائح تخص جميع الجماهير الرياضية الذين سيشاهدون المباراة في أرض الملعب أو في المنزل أو في سينما أو عند الأصدقاء.

وقالت إن هذه النصائح تتمثل في:

⁃ التحلي بهدوء الأعصاب عند مشاهدة المباراة وتجنب التوتر والقلق، فذلك قد يرفع من ضغط الدم وخصوصاً المصابين بارتفاع ضغط الدم.

⁃ المصابون بداء السكري الأفضل لهم مشاهدة المباراة في المنزل، وأن كان لا بد من الحضور في الملعب فيجب مراعاة الحالة النفسية وتجنب التوتر، فذلك قد يعرضهم إلى اختلال توازن سكر الدم.

⁃ عدم الإكثار من تناول المسليات الغذائية، وهي الفصفص والفيشار ومشروبات الكافيين مثل المشروبات الغازية والشاي والقهوة، فالأملاح الموجودة في الفيشار والفصفص تزيدان من الشعور بالعطش، وذلك يجعل الفرد يكثر من تناول الشاي والمشروبات الغازية، وهذه المشروبات تسبب الأرق قبل النوم بسبب احتوائها على الكافيين، والأفضل صحياً تناول الماء والعصائر الطازجة، فالاعتدال مطلوب في تناولهما مطلوب.

⁃ عدم كسر التدابير الاحترازية الخاصة بكورونا وخصوصاً ارتداء الكمامة، فالملاعب من المواقع التي تشهد حضورًا جماهيرياً كبيراً، والأولى أن يحرص الفرد على صحته.

وأكدت الدكتورة عهود في ختام كلامها: أن مباراة الاتحاد والأهلي تعتبر قمة جمهور قبل أن تكون مباراة رياضية، فكلا الفريقين يمتلكان قاعدة كبيرة من الجمهور ليس في عروس البحر الأحمر فقط، وإنما في كل أنحاء المملكة، وبالتالي فإن وجود هذا الثقل الجماهيري يكرس مطالبة الفريقين بالفوز والنتيجة لإرضاء الجمهور الكبير والعريق.