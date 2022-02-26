120 ألف أوكراني فروا خارج البلاد .. والأمم المتحدة تحذر من 5 ملايين

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت قناة “العربية” عن فرار 120 ألف أوكراني حتى الآن لدول الجوار، فيما حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأوضاع في أوكرانيا لفرار مزيد من الأوكرانيين لما يصل إلى 5 ملايين.

وقال نائب وزير الداخلية البولندي، باول زيفرناكر، اليوم السبت، إن نحو 100 ألف شخص عبروا الحدود إلى بولندا من أوكرانيا منذ انطلاق الغزو الروسي، الخميس.

وأضاف زيفرناكر في مؤتمر صحفي، أن من بين الذين دخلوا أراضي بولندا 9 آلاف دخلوا منذ الساعة السابعة صباح السبت، وفق “رويترز”.

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وقال زيفرناكر: “منذ الساعة السابعة صباحا أغلق الجانب الأوكراني جزءا من ممرات السيارات وسمح بمرور المشاة.لا بد من تقليص هذا الطابور على الجانب الأوكراني”.

إلى هذا؛ حذرت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، من أن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا قد تدفع خمسة ملايين أوكرانى إلى الفرار من البلاد.