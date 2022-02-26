اخبار الخليج – خلف: تطوير سوق جدحفص في مراحل التصاميم التفصيلية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تولي أهمية كبيرة لتطوير الأسواق في مختلف مناطق مملكة البحرين بما فيها سوق جدحفص الذي يشكل أهمية كبيرة على مستوى الحركة التجارية والخدماتية.

كما أكد أن أعمال التطوير لسوق جدحفص تأتي بناءا على توجيهات من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أن مشروع سوق جدحفص في مرحلة التصاميم التفصيلية، مؤكدا في الوقت ذاته من أنه تم رصد ميزانية المشروع وأن المشروع سيقام على مساحة 2042 متر مربع « مشيرا الى أن الوزارة حاليا تعمل على إيجاد موقع بديل مؤقت لتجار السوق لفترة أعمال التطوير والإنشاءات»

وقال « نعمل حاليا بالتنسيق مع بعض الجهات لإيجاد موقع بديل لتجار السوق يكون مؤقتا لفترة أعمال التطوير والإنشاءات لسوق جدحفص، إذ لا يمكن ترك التجار دون أرض بديلة لكيلا تتعطل مصالحهم وتجارتهم «

وتابع « أن أية أعمال تطويرية لسوق جدحفص ستنطلق من عدة مرتكزات أهمها الحفاظ على مصلحة التجار وما يقدمه هذا السوق من خدمات للمواطنين، كما أن أعمال التطوير ستكون وفق مرئيات مشتركة من قبل التجار والحكومة، والعمل على الحفاظ على الهوية الشعبية والخدماتية لهذا السوق.

وأضاف خلف» يشكل سوق جدحفص الشعبي أهمية بالنسبة لنا لما يمثله من ذاكرة جميلة لدى البحرينيين خصوصا والخليجيين عموما، وهو من الاسواق الذي وضعت «البلديات» خطة متكاملة من اجل تطوير والحفاظ عليه « مؤكدا ان تطوير السوق سيضم جميع متطلبات السوق من محلات لبيع اللحوم ومحلات لبيع الأسماك ومحلات للخضروات وكذلك محلات خاصة لبيع المنتجات البحرينية «

جاء ذلك أثناء لقاءه عضو الدائرة السادسة في محافظة العاصمة النائبة معصومة عبدالرحيم، حيث حضر اللقاء وكيل الوزارة لشؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، والوكيل المساعد للطرق في شؤون الأشغال المهندس كاظم عبداللطيف، ومدير عام أمانة العاصمة المهندس محمد سعد السهلي ، ومدير إدارة شؤون المجالس البلدية السيد محمود الشيباني .

وقد بحث سعادة الوزير خلف مع النائبة معصومة عبدالرحيم عددا من المواضيع الخدمية في الدائرة السادسة في محافظة العاصمة، منها تطوير شوارع منطقتي جدحفص وبلاد القديم ، مشيرا سعادته الى أن الوزارة تعمل على مخطط الشوارع في تلك المناطق ومنها فتح شارع من مستشفى جدحفص الى شارع طشان لما لها يمثله المستشفى من أهمية في تلك المنطقة وحاجة المستشفى الى وجود شارع يربطه بالشوارع المفتوحة للطوارئ.

من جهتها أشادت النائبة معصومة عبد الرحيم بدور وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في تقديم الخدمات للمواطنين وسرعة استجابتها لمطالب الأهالي، والدور الكبير الذي تقوم به في هذا الإطار.

كما قامت النائبة بتكريم وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف، وقالت بهذه المناسبة « يسعدني اليوم أن أتقدم بالشكر الجزيل الى سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على تعاونه الكبير مع النواب، وممثلي الشعب، كما يسعدني أن أشيد بالدور الكبير الذي يقوم به الوزير والفريق العامل معه من وكلاء ووكلاء مساعدون ومدراء عامون ومسؤولون في الوزارة»

وتابعت « وجدنا في وزارة الأشغال والبلديات وعبر مسؤوليه وعلى رأسهم سعادة الوزير كل التعاون والاستجابة مع مطالب الأهالي، كما وجدناهم دائما في الميدان مع الناس يباشرون مهامهم وأعمالهم بكل إخلاص وتفان، وأنا إذ أكرم سعادة الوزير بهذه المناسبة فإنني أنقل تحيات وشكر وتقدير الأهالي على ما تقدمونه من خدمات للوطن والمواطنين».