اخبار الخليج – المؤيد يبحث مع جامعة كامبريدج التعاون في البحوث والدراسات الشبابية

محمد بن مسعود - الدمام - عقد سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة اجتماعا مع الدكتور سايمون ليرماونت مدير برنامج ماجستير إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

وفي بداية اللقاء رحب سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد بالدكتور سايمون ليرماونت مشيدا بالتاريخ العريق للجامعة والدور المهم الذي تقوم به على المستوى التعليمي والبحثي، مؤكدا على أهمية التعاون بين وزارة شؤون الشباب والرياضة جامعة كامبريدج فيما يتعلق بالجانب الشبابي.

ومن جانبه أشاد الدكتور سايمون ليرماونت بالحركة الشبابية في مملكة البحرين وما حققته من نجاحات كبيرة على الأصعدة كافة، مشيدا في ذات الوقت بالسمعة الطيبة التي تتمتع بها الحركة التعليمية في مملكة البحرين وما حققته من نجاحات وإنجازات متميزة.

وخلال اللقاء بحث سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة مع الدكتور سايمون ليرماونت التعاون في المجال الشبابي والاستفادة من خبرات الجامعة في مجالات البحوث والدراسات واستخلاص النتائج.