شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية ولي العهد.. منصة "إحسان" تُكرّم المُحسنين الاثنين القادم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - وصول تبرعات المنصة إلى مليار و 300 مليون ريال خلال عشرة أشهر

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، تُقيم المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" يوم الاثنين المقبل، حفل تكريم للمحسنين، وذلك بإشراف من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

وتأتي رعاية سمو وليّ العهد للحفل؛ امتداداً لدعم سموه المتواصل والمستمر لقطاع العمل الخيري بشكل عام، والمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) بوجه خاص، التي تُعد إضافة نوعية للقطاع غير الربحي في المملكة، بإسهاماتها الخيّرة في رفع كفاءة أعمال الخير، وإيصال الدعم إلى المستحقين بكل سهولة ويسر.

ورفع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) رئيس اللجنة الإشرافية لمنصة إحسان الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لرعايته حفل التكريم، الذي يأتي امتداداً لدعم سموه المتواصل للمنصة، وتسخيره جميع السبل التي تلبي متطلباتها عبر بناء منصة وطنية تشرف عليها 11 جهة إشرافية حكومية، كان لها إسهام فاعل في وصول تبرعات المنصة إلى أكثر من مليار و 300 مليون ريال خلال عشرة أشهر، منوهاً إلى أن ذلك ما هو إلا ثمرة تمكين قيادة حكيمة خيّرة، تولي العمل الخيري اهتماماً عظيماً.

ويأتي حرص المنصة الوطنية للعمل الخيري على إقامة حفل تكريم للمحسنين في إطار سعيها الدائم إلى تعزيز الموثوقية والشفافية التي تعكسها المنصة عبر برامجها وخدماتها النوعيّة، ولتعظيم الأثر والتشجيع على التكاتف وعمل الخير، وتثمين جهود المحسنين، حيث عادت تبرعاتهم بالنفع على أكثر من 3 ملايين مستفيد ومستفيدة.