شكرا لقرائتكم خبر عن على خلفية الأزمة الأوكرانية .. مخزونات السلع في المملكة آمنة والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام