الخالدية بمحاضرة تتناول اسلوب الحياة الصحية

محمد بن مسعود - الدمام - تنظم جمعية الخالدية الشبابية بالتعاون مع شركة حلول الجودة للإستشارات، وبمشاركة فريق إحنا نقدر التطوعي، وفريق أكاديمية المسعفين التطوعي، محاضرة بعنوان (اسلوب الحياة الصحية) تقدمها المدربة والأستاذة ندى جاسم وذلك يوم السبت الموافق ٥ مارس ٢٠٢٢م، في تمام الساعة ٦ مساء في قاعة الايام بالجنبية.

وسوف تتخلل المحاضرة ثلاث محاور وهي أولا اسلوب الحياة الصحية، وثانيا عناصر اسلوب الحياة الصحية، وثالثا أهمية اسلوب الحياة الصحية.

وكما صرحت السيدة أمينة شاكر رئيس جمعية الخالدية الشبابية بالإنابة بأن شركة سما بحرين كارد سوف تهدي جميع المشاركين البطاقة الصحية مجانا، مؤكدة على أن مثل هذه المحاضرات الصحية مهمة لجميع شرائح المجتمع الذين لايمارسون كثيرا من الرياضة، ويفرطون في المأكولات الغير صحية، وخاصة مع الفئات التي لديهم أمراض مزمنة.