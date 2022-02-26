«ASK Real Estate» تحصل على ترخيص تقييم العقارات من الفئة «أ»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة «ASK Real Estate» عن حصولها على رخصة التثمين العقاري من الفئة «أ» الممنوحة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري بمملكة البحرين. وتعتبر هذه أعلى أنواع رخص الممنوحة والتي تتيح للشركة تقديم مختلف خدمات التثمين العقاري لمختلف أنواع الممتلكات العقارية بما في ذلك المشاريع الضخمة، وذلك استنادًا إلى أفضل المعايير والممارسات العالمية المعتمدة.

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة الشركة ماجد الخان: «إنه لمن دواعي سرورنا الإعلان لعملائنا عن تقديم المزيد من الخدمات العقارية المتميزة، لاسيما في مجال التثمين العقاري والخدمات الاستشارية، وذلك في إطار خطتنا التوسعية في المنطقة».

وأضاف الخان «إننا نحرص على تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال، حيث تضم الشركة مجموعة من الكوادر ذي الخبرة العريقة والحاصلين على شهادات دولية من المعهد الملكي للمساحين القانونيين. كما أن الشركة ملتزمة بتطبيق «معايير البحرين للتثمين» التي أطلقتها مؤسسة التنظيم العقاري. لذا سيحظى عملائنا على خدمات استشارة وتثمين عقاري باحترافية عالية بالإضافة إلى درجة عالية من الأمان».

وأشاد الخان بالجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسة التنظيم العقاري في سبيل تطوير القطاع العقاري في مملكة البحرين والنهوض به من خلال المبادرات العديد المتنوعة الرامية إلى تعزيز الخدمات العقارية والحفاظ على مصالح المستثمرين والأفراد، حيث تصب كل هذه الجهود في دعم الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ASK Real Estate»، السيد كريم يازجي: «إننا نفخر بامتلاكنا فريق عمل يتمتع بخبرات عريقة ومهارات عالية في مجال التثمين وتقديم الخدمات الاستشارية، حيث يقود فريق العمل أحد أعضاء المعهد الملكي للمساحين القانونيين بخبرة تزيد عن 12 سنة في مجال التثمين والخدمات الاستشارية العقارية. وقد أنجز الفريق العديد من المشاريع المهمة والمعقدة خلال السنوات الماضية في كل من البحرين والإمارات وأفريقيا».

وأضاف يازجي: «إن جميع عمليات التثمين التي تقدمها الشركة تتم وفق معايير البحرين للتثمين التي تتوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين. وتعتبر مملكة البحرين من أوائل الدول في المنطقة التي تعتمد المقاييس الدولية في التثمين العقاري»، مشيراً إلى أن مثل هذه المعايير تساهم في توفير بيئة عقارية مستدامة وأكثر تنظيماً.

وأوضح: «تسعى الشركة في الوقت الحالي إلى توسعة نطاق عملها الجغرافي، حيث تتطلع إلى تقديم المزيد من الخدمات العقارية للمشاريع الضخمة في المنطقة».

وتعتبر «ASK Real Estate»، شركة بحرينية متخصصة في مجال الخدمات العقارية وتقدم العديد من الخدمات مثل إدارة العقارات، الوساطة والتأجير، الخدمات الاستشارية، البيع والشراء، بالإضافة إلى التثمين لخدمة مختلف القطاعات وبالأخص قطاعات البنوك والتأمين والاستثمار، وغيرها من الخدمات العقارية ذات الصلة.

وتم الاستحواذ على شركة «ASK Real Estate» مؤخراً من قبل شركة الخليج القابضة وذلك كجزء من خطة الشركة الأم في توسعة نطاق عملها وأنشطتها إلى مجالات جديدة في قطاع الخدمات العقارية في المنطقة، حيث تتواجد العديد من الفرص المتاحة للتحقيق النمو.