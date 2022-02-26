اخبار الخليج – إطلاق ورش «الخط الوردي» لدعم المرأة المقبلة على الحياة المهنية تثقيف العنصر النسائي بسبل مواجهة التحديات في عالم الأعمال

محمد بن مسعود - الدمام - في مبادرة فريدة من نوعها على المستوى المحلي، تنطلق يوم الأثنين الموافق 28 فبراير 2022 سلسلة ورش (الخط الوردي) الموجهة لشريحة النساء الباحثات عن عمل والجامعيات وطالبات المرحلة الثانوية، لتعزيز التوعية والقدرات والمهارات المعينة لهن على النجاح في حياتهن المهنية، وذلك بقاعة المؤتمرات بفندق الخليج الساعة 10 صباحاً، ضمن الورش المصاحبة لمعرض البحرين للتدريب والتعليم ما قبل العمل في دورته الـ11، تحت رعاية سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

وقد صرحت الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة إن تقديمها لهذه الورش يأتي تمهيداً لتدشين كتابها (الخط الوردي) في الفترة القريبة المقبلة، حيث تتناول ومضات من الكتاب الذي يركز على تحسين بيئة العمل للمرأة في مختلف المؤسسات، وإكسابها القدرة على إقامة علاقات مهنية بناءة، وتعريفها بسبل مواجهة التحديات المعيقة لمسيرتها المهنية، وتمكينها من التصدي للمناصب القيادية بنجاح في مختلف المواقع والمجالات.

وأشارت الشيخة نورة إلى أن سلسلة الورش ستمتد لعام كامل، إذ سيعقب الورشة الافتتاحية ورشة افتراضية أسبوعياً، إلى جانب ورشة حضورية كل شهر في مقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث سيتم توظيف الاختبارات القصيرة ودراسات الحالة والعروض التقديمية والمناقشات الموسعة مع الحاضرات، للخروج برؤية متكاملة عن واقع المرأة العاملة واحتياجاتها، لتحقيق التميز المهني المنشود.

وقالت إنها تسعى من خلال هذا التوجه إلى دعم الجهود العظيمة المبذولة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وصاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، لتمكين المرأة البحرينية وتعزيز دورها الحيوي في المجتمع.

ودعت الشيخة نورة الشريحة المستهدفة من النساء إلى الإقبال على هذه الورش التي تشكل قيمة مضافة لهن لتحقيق طموحاتهن المهنية وإثبات ذاتهن وحضورهن الفاعل في المجتمع، مشيرةً إلى أن الجهود المبذولة لنشر ثقافة كتاب «الخط الوردي» ستتعدى المحلية إلى الدولية، إذ من المؤمل أن تشمل الورش وفعاليات التدشين عدة دول على مستوى الوطن العربي وقارة أفريقيا، مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية وجمهورية مصر العربية وأنغولا وغيرها.