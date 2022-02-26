محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – الرياض
انتقد الباحث والمحلل السياسي، الإيراني فياض زاهد، في مقال له بصحيفة “اعتماد”، طريقة تعاطي الإعلام الإيراني للأزمة الأوكرانية، حيث يحاول الإعلام الرسمي تبرير العدوان الروسي على كييف.
وطالب زاهد الحكومة بأن تتعلم الحياد على الأقل من طالبان التي “لم تسارع بدعم وتأييد أحد أطراف النزاع”.
من جهته قال جواد لاريجاني، المساعد السابق لرئيس السلطة القضائيّة في إيران، عن هجوم روسيا على أوكرانيا: “الحياد ليس من سياسة إيران”.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة إيرانية للنظام الإيراني: تعلموا الحياد من طالبان على الأقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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