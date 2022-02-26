محتجون إيرانيون على دعم بلادهم لغزو أوكرانيا.. “موقف طهران مشابه لمستعمرة روسية”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – الرياض
وصفت مجموعة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في إيران، وبعض الشخصيات السياسية الإيرانیة، مواقف المسؤولين الحكوميين والتقارير التليفزيونية ووسائل الإعلام الحكومية بشأن غزو أوكرانيا، بموقف دولة روسية “مستعمَرة”.
وعدَّت إيران -في روايتها عن الأزمة الأوكرانية- الأعمال “الاستفزازية” لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة سببًا للغزو الروسي لأوكرانيا. في المقابل، قارن حشمت الله فلاحت بيشة، الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، بوتين بهتلر.
وفي اليوم الأول من الغزو الروسي لأوكرانيا، أيَّد إبراهيم رئيسي في محادثة هاتفية مع فلاديمير بوتين الهجومَ عمليًّا، وقال: إن “توسع الناتو يشكل تهديدًا خطيرًا لاستقرار الدول المستقلة وأمنها في مختلف المناطق”. وأضاف أنه يتمنَّى “أن يكون ما يحدث في مصلحة الشعوب والمنطقة”.
وأثارت التصريحات ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث وصف المستخدمون الموقف الإيراني مشابهًا لموقف مستعمرة “روسية”.
وكتب علي مطهري، العضو السابق في البرلمان الإيراني، تعليقًا على هذه التقارير: مؤسسة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية تغطي غزو روسيا لأوكرانيا مثل “إحدى المستعمرات الروسية”.
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وأكد أنه يتعيَّن على إيران “إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا”؛ من أجل إثبات استقلالها.
من جانبه، قال الخبير الدولي حسن بهشتي بور: “لا تدعموا روسيا، ليس هناك ما يضمن أنها لن تهاجم إيران”.
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