محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات
كشفت مصادر إعلامية يمنية، عن مصرع قائد ميداني ومسؤول التحشيدات لميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة حرض بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن، بضربة جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، وفقًا لـ”العربية”.
وأكد مصدر عسكري ميداني، مقتل مسؤول الحشد العسكري لميليشيا الحوثي في مديرية حفاش وقائد جبهة حيران المدعو غازي أمين القليعة، في جبهة حرض بحجة.
وأوضح أن المدعو “القليعة” لقي مصرعه ضمن عشرات آخرين بضربات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعات ومواقع وتحصينات للميليشيات في حرض.
أخبار قد تهمك
في سياق متصل، أسقطت دفاعات الجيش اليمني في المنطقة العسكرية الخامسة طائرة مسيّرة لميليشيا الحوثي بعد يوم من إسقاط أربع طائرات في جبهة حرض شمالي حجة، بعضها لمهمات استطلاع وأخرى مفخخة بمتفجرات.
وقالت مصادر عسكرية إن ميليشيا الحوثي كثفت من إطلاق الطائرات المسيّرة المفخخة، فيما استهدفت مقاتلات التحالف دبابة وتجمعات للميليشيات جنوب شرقي المديرية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع قيادي حوثي بغارة جوية للتحالف في حرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.