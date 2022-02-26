الكوهجي: مشروع «منطقة التجارة الأمريكية» خير رافد لنمو الاقتصاد الوطني

محمد بن مسعود - الدمام - أكد السيد محمد عبدالجبار الكوهجي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، أنّ وضع حجر أساس مشروع «منطقة التجارة الأمريكية» الواقعة في مدينة سلمان الصناعية، والذي يأتي ضمن حزمة المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية التي تم الإعلان عنها في استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، والتي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، يعتبر خير رافد لنمو الاقتصاد الوطني.

وأوضح أنّ أولويات وبرامج حزمة المشاريع الاستثمارية و الاستراتيجية تسهم في تحقيق تطلعات المواطن الذي هو أساس ومحور التنمية، وذلك من خلال ما تهدف إليه من تطوير قطاع الصناعة الواعد، وتنمية مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة صادرات القطاع الصناعي وطنية المنشأ، وتوفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين.

وبين الكوهجي بأن مشروع «منطقة التجارة الأمريكية» سيحدث تأثيراً إيجابياً أكبر على الاقتصاد البحريني الأمريكي، وذلك من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدين، وتنمية حجم التجارة الثنائية، مشيراً إلى أنّ المشروع سيسهم كذلك في تحفيز هذا القطاع ليلعب دوراً أكبر في مسيرة البناء والتطوير بمملكة البحرين، وبما يُعزّز من مكانة المملكة الاقتصادية وتنافسيتها، ويُحقّق نمو مستدام بما يتوافق مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وأكد على دعم غرفة تجارة وصناعة البحرين لجميع الخطط والبرامج الواعدة التي تصب في صالح الوطن والمواطن، منوهاً بالحرص على مواصلة المساعي وتكثيف الجهود بكافة المجالات للوصول إلى أهداف خطة التعافي الاقتصادي وفق ما هو مخطط له.