اخبار الخليج – « الإسكان» تستقبل وفداً من موظفي الكونغرس الأمريكي

محمد بن مسعود - الدمام - قام وفداً من موظفي مجلسي الشيوخ والنواب بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بزيارة إلى مشروع مدينة سلمان، وذلك في إطار زيارته لمملكة البحرين، وكان في استقبالهم المهندس محمد رشدان مدير إدارة إنشاء وصيانة المشاريع الإسكانية بوزارة الإسكان.

وخلال الزيارة اطلع الوفد على نموذج حديث من الوحدات السكنية بمدينة سلمان والمواقع المخصصة لتكون متنفس للمقيمين، وتمت الإجابة على جميع استفساراتهم بما يتعلق بجودة المدن ومساحاتها وبداية النهضة العمرانية وتقديم الحلول الإسكانية المناسبة للمواطنين بمختلف الفئات، مشيدين بمستوى الوحدات السكنية بمدينة سلمان من حيث المساحة والشكل الهندسي وجودة الحياة بالمدينة والمرافق المختلفة، إلى جانب ابداء اعجابهم بتميز الحكومة البحرينية من خلال تقديم الخدمات الإسكانية لأكبر شريحة من المواطنين وبشكل ميسر، ضمن حلول مختلفة تضمن للجميع الاستقرار الأسري.

كما أطلع أعضاء الوفد على نماذج للبيوت الحديثة التي تم تشييدها بأسلوب عصري ومتلائم مع التطور العمراني الذي تشهده المملكة، وذلك ضمن سياسة «الإسكان» في توفير الاستقرار للقاطنين بالمدن وكذلك التأكيد على أهمية توفير مقومات جودة الحياة.

وخلال اللقاء قدم المهندس محمد رشدان مدير إدارة إنشاء وصيانة المشاريع الإسكانية عرضاً مفصلاً حول أهم المشاريع الإسكانية والمدن الحديثة بمملكة البحرين مشيدا بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين.

وفي ختام الجولة وجه أعضاء وفد موظفي مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي الشكر لوزارة الإسكان على هذه الاستضافة، مشيدين بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه المشاريع العمرانية في البحرين ومؤكدين حرصهم على تبادل الخبرات والزيارات والتجارب بين البلدين الصديقين.