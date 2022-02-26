اخبار الخليج – الحجري: ما بين الغرة والغرتين شهر شعبان ينتظر تحديده

محمد بن مسعود - الدمام - قال الباحث الفلكي علي مجيد الحجري بأن قمر شهر شعبان لهذا العام 1443 هجري سوف يقترن بالشمس في مساء يوم الأربعاء القادم 2 مارس 2022 في تمام الساعة (09:38) مساء، وهو ثاني الشهور الحرجة في الاستهلال والأخيرة لهذا العام 1443هـ، والتي ترصد بالعادة بواسطة كاميرا موجهة أو من خلال العين المسلحة بالتلسكوب.

وأشار الحجري بأن الرؤية الحرجة تشمل مناطق شاسعة من الكرة الأرضية بعد يوم من اقتران القمر بالشمس ومنها منتصف قارة أستراليا من جهة الشمال الغربي ودول شرق أسيا وجنوبها إلى غربها، لتمتد إلى ما قبل الجزء الشمالي لقارة أوروبا إلى جنوبها، والطرف الجنوب الغربي من قارة إفريقيا وجزيرة مدغشقر وأخيرا اقصى جنوب قارة أمريكا الجنوبية، لتكون أول الرؤية العينية سهلة في قارة إفريقيا مع عدا اقصى الجنوب الشرقي منها، والأمريكيتين ما عدا اقصى جنوب أمريكا الجنوبية.

وأوضح الحجري بأن الاستهلال سيكون صعباً ويقتصر على التلسكوبات والكاميرات الموجهة فقط في مساء يوم الخميس القادم 3 مارس 2022 نظرا للظروف الفلكية الحرجة للهلال بالإضافة إلى تواجد الهباء الجوي وفرصة لتواجد بعض السحب في الأفق الغربي وقت الاستهلال، ليكون عمر القمر الاقتراني السطحي عند غروب الشمس في تمام الساعة (05:41) مساء 20 ساعة و3 دقائق، وفترة مكث القمر لـ 47 دقيقة فقط، وعلى ارتفاع 8 درجات و59 دقيقة، وبإضاءة (0.96%)، وبسمك للقمر ويساوي 18 ثانية قوسية فقط، وبشدة إضاءة وتساوي (5.1- Mag)، وبزاوية استطالة ما بين القمر والشمس 11 درجة و12 دقيقة، ومن المتوقع أن تكون بداية الرصد بالعين من خلال التلسكوبات أو الكاميرا في تمام الساعة (05:01) مساء حينها يكون القمر على ارتفاع 4 درجات و35 دقيقة، ليكون معامل الظروف الجوية هي الفيصل في عملية الرصد.

وأردف الحجري بأن سيناريو غرة شهر شعبان لهذا العام ستكون موحدة للتقاويم الفلكية والعينية بشرط الاستعانة بمسألة اتحاد الأفق أو المطالع للأفق المتوسط والبعيد لمعتمدي الرؤية العينية في مساء الخميس القادم 3 مارس ومنها تحقق الاطمئنان بالرؤية العينية ليكون غرة الشهر 4 مارس 2022، بينما أن لم تتحقق الرؤية العينية الأفق المتوسط والبعيد حينها ستكون غرة شهر شعبان السبت 5 مارس 2022، مع إبقاء غرة الشهر لمعتمدي التقاويم الفلكية بتاريخ 4 مارس القادم.