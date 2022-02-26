اخبار الخليج – الإعلامي خالد الرشد يضىء «صفحات منسية من تاريخ العلاقات العربية الروسية» في بيت عبدالله الزايد لتراث البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - يلتقي بيت عبدالله الزايد لتراث البحرين الصحفي، بالإعلامي السوري خالد الرشد، في محاضرة يتحدث فيها عن « صفحات منسية من تاريخ العلاقات العربية الروسية»، يكون ذلك ، في إطار الموسم الثقافي «وقدر المرء ما هو رائم» لمركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث، تزامناً مع فعاليات ربيع الثقافة في نسخته الــ16، يوم الاثنين 28 فبراير 2022، عند الساعة الثامنة مساءً، في بيت عبد الله الزايد .

يذكر أن الإعلامي خالد الرشد من مواليد مدينة موسكو، وهو مقدم برامج في قناة روسيا اليوم. تخرج من معهد بلدان آسيا وإفريقيا بجامعة موسكو الحكومية سنة 2002 ،وفي 2004 حصل على شهادة الماجستير. شغل عدة مناصب في المؤسسات الإعلامية في روسيا وخارجها. ونشر عدة أعمال متعلقة بعلم الدين المقارن.