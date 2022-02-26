3 مدن الأكثر تعافيًا من «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

قالت وزارة الصحة، اليوم السبت، إن مدن الرياض والدمام وجدة، تصدرت حالات التعافي من كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 1085 حالة شفاء.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 334 حالة تعاف في الرياض، و96 في الدمام، و82 في جدة، و45 في الهفوف، و40 في أبها، و37 في جازان، و30 في بريدة، و24 في مكة المكرمة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 23 حالة تعاف في الطائف، و20 في كل من: تبوك والمدينة المنورة، و19 في حائل، و11 في عنيزة، و10 في كل من: عرعر وحفر الباطن، و9 في نجران، و8 في كل من: الخبر وأبو عريش والجبيل والقطيف والظهران وصبيا وبيش.

فيما توزعت باقي حالات التعافي من فيروس كورونا، على مدن المملكة المختلفة.

كانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم، انه تم تسجيل 537 إإصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتسجيل 1085 حالة تعافٍ، وحالة وفاة واحدة فقط، و612 حالة حرجة، فيما تم إعطاء (60783278) جرعة لقاح..