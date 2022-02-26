7مدن تتصدر إصابات كورونا في المملكة خلال 24 ساعة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات

قالت وزارة الصحة، اليوم السبت، إن منطقة الرياض تصدرت عدد الإصابات بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث سجلت 150 إصابة من أصل 537 إصابة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 150 إصابة في الرياض، و54 في جدة، و31 في الدمام، و24 في المدينة المنورة، و23 في أبها، و20 في الهفوف، و17 في مكة المكرمة، و16 في الطائف.

وبحسب وزارة الصحة، فإنه تم تسجيل 13 إصابة في جازان، و9 في تبوك، و8 في بريدة، و7 في حفر الباطن، و6 في كل من: عرعر وحائل ونجران وعنيزة والرس، و5 في كل من: خميس مشيط والخبر وبيش والخرج، و4 في كل من: سراة عبيدة والجبيل والقطيف والظهران وصبيا.

وأشارت إلى تسجيل 3 إصابات في كل من: سكاكا وأبوعريش وينبع وصامطة، و2 في كل من: الباحة والدوادمي ورابغ ومحايل ورياض الخبراء وتربة وضبا والخفجي وضمد وفيفا وقرية العليا. فيما توزعت باقي الإصابات على مدن المملكة المختلفة.

كانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم، انه تم تسجيل 537 إإصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتسجيل 1085 حالة تعافٍ، وحالة وفاة واحدة فقط، و612 حالة حرجة، فيما تم إعطاء (60783278) جرعة لقاح..