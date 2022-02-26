محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. صور فضائية تكشف “تحركا مريبا” على حدود بيلاروسيا

كشفت شركة أميركية خاصة “ماكسار تكنولوجيز”، التي تتعقب حشود القوات الروسية منذ أسابيع، أن صورا التُقطت بالأقمار الاصطناعية، أمس الجمعة، تظهر عددا من عمليات الانتشار الكبيرة للقوات البرية ونحو 150 طائرة هليكوبتر للنقل في جنوب بيلاروسيا، على بعد حوالي أكثر من 30 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا.

وأظهرت الصور انتشارا كبيرا يتضمن أكثر من 90 طائرة هليكوبتر متوقفة بطول مسافة تزيد عن 5 أميال على طريق بالقرب من بلدة شوجنيكي في بيلاروسيا. كما أظهرت الصور انتشارا كبيرا للقوات البرية بعدة مئات من المركبات في بضعة ميادين.

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وبدأت روسيا يوم الخميس الماضي، عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية بعد وقت قصير من إعلان الرئيس فلاديمير بوتن عن ذلك. وأكد جهاز حرس الحدود الأوكراني في بيان دخول قوات روسية منطقة كييف من بيلاروسيا، لتنفيذ هجوم بصواريخ “غراد” على أهداف عسكرية. ورصد تحليق مروحيات مجهولة الهوية ضمن مجموعات على علو منخفض في ضاحية كييف، العاصمة الأوكرانية، وفق “فرانس برس”.